محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:
حرص الناخبين المتوافدين على اللجان الانتخابية، داخل محافظة المنيا، اليوم السبت، على ارتداء الكمامات الطبية، خلال المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020.
وجرى تجهيز 511 مركزًا انتخابيًا و1099 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألف و267 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.
وتفقد اللواء أسامة القاضي عددًا من اللجان، شملت مدارس (الاتحاد الثانوية – معهد قراءات فتيات المنيا الأزهري – المعهد الأزهري للبنين).
كانت هذه تفاصيل خبر بالكمامات.. توافد الناخبين على لجان النواب بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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