محافظ الإسكندرية: انتظام عملية التصويت بانتخابات النواب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بـ 1160 لجنة فرعية و363 مقرًا، مشيرًا إلى أن 4 ملايين و67 ألف و901 ناخب لهم حق التصويت.

جاء ذلك خلال تفقد غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الانتخابات بديوان عام المحافظة، صباح اليوم السبت، بحضور كافة الجهات المعنية.

Advertisements

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة لحظية لسير انتخابات مجلس النواب، فضلًا عن وجود آليات للتدخل الفوري، لحل أي مشكلة طارئة خاصة بالتنظيم وتجهيزات الانتخابات.

ويتنافس 215 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 16 مقعدًا فرديًا بـ 6 دوائر بالنظام الفردي، إلى جانب قائمتين عن قطاع غرب الدلتا وهما "الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر".

وشهد اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بلجان ومراكز الاقتراع في الإسكندرية، اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".