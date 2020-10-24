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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 41.99 مليون

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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 41.99 مليون أصيبوا بفيروس المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون 140145، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

 الدول والمناطق    إجمالي الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة       223226            8444165

       الهند            117306            7761312

     البرازيل           155900            5323630

       روسيا            25525             1480646

     الأرجنتين          27957             1053650

      إسبانيا           34521             1046132

       فرنسا            34508             1041075

     كولومبيا           29636              990270

       بيرو             33984              879876

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      المكسيك           87894              874171

   

   - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

   

   

      الدول وترتيبها          عدد الوفيات     عدد الإصابات

      16    - العراق             10513           445949

      22    -            5264            344157

       32    - المغرب            3132            186731

      36    -  قطر                229            130711

      39   - الإمارات             475            122273

      40    - الكويت              740            120232

      41    -  عمان              1147            111837

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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