ذكرت تقارير إخبارية اليوم السبت أن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس غادر الأرجنتين على متن طائرة متجهة إلى فنزويلا بعد فوز حزبه الاشتراكي "الحركة من أجل الاشتراكية" بالانتخابات العامة في بوليفيا.
استقالته وسط احتجاجات في نوفمبر الماضي، غادر على متن طائرة رسمية تابعة للحكومة الفنزويلية متوجها إلى كاراكاس.
وأفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بأن موراليس، الذي يعيش في الأرجنتين منذ
في الانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع الماضي.
كان موراليس قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن نيته العودة إلى بوليفيا بعد فوز اليساري لويس آرسي
وفاز حزب "الحركة من أجل الاشتراكية" بـ 21 مقعدا من أصل 36 في مجلس الشيوخ، وبـ 75 من أصل 130 مقعدا في مجلس النواب، وجاء في المركز الثاني - تحالف "المجتمع المدني" من يسار الوسط (11 عضوا في مجلس الشيوخ و39 نائبا)، وذهبت بقية المقاعد للتحالف اليميني "نحن نثق".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس البوليفي السابق يزور فنزويلا بعد فوز حزبه في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.