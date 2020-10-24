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الرئيس البوليفي السابق يزور فنزويلا بعد فوز حزبه في الانتخابات

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ذكرت تقارير إخبارية اليوم السبت أن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس غادر الأرجنتين على متن طائرة متجهة إلى فنزويلا بعد فوز حزبه الاشتراكي "الحركة من أجل الاشتراكية" بالانتخابات العامة في بوليفيا.


وأفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بأن موراليس، الذي يعيش في الأرجنتين منذ

استقالته وسط احتجاجات في نوفمبر الماضي، غادر على متن طائرة رسمية تابعة للحكومة الفنزويلية متوجها إلى كاراكاس.


كان موراليس قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن نيته العودة إلى بوليفيا بعد فوز اليساري لويس آرسي

في الانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع الماضي.


وفاز حزب "الحركة من أجل الاشتراكية" بـ 21 مقعدا من أصل 36 في مجلس الشيوخ، وبـ 75 من أصل 130 مقعدا في مجلس النواب، وجاء في المركز الثاني - تحالف "المجتمع المدني" من يسار الوسط (11 عضوا في مجلس الشيوخ و39 نائبا)، وذهبت بقية المقاعد للتحالف اليميني "نحن نثق".

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