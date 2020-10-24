أرمينيا: نُقاتل ضد 3 أطراف مُعادية في قره باغ

قال وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، إن الأرمن في إقليم قره باغ يضطرون للقتال ضد 3 أطراف معادية في وقت واحد، مما يؤدي إلى تفاقم النزاع.



وأضاف الوزير، في كلمة أمام مؤتمر

بالفيديو لمجلس واشنطن الأطلسي، وأوردتها قناة "روسيا اليوم"، "يتميز هذا النزاع، في أن العدوان ليس فقط من جانب أذربيجان.. في الواقع، يقاتل مواطنونا في قره باغ ضد ثلاثة أطراف معادية في وقت واحد".



وتابع: هناك مشاركة مباشرة من جانب تركيا، وكذلك يشارك المسلحون الإرهابيون الأجانب في القتال الذي تخوضه أذربيجان ضد الأرمن، مشددا على أن الجانب الأرمني، لن يتنازل عن أمن المواطنين في قره باغ أبدا.