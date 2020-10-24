أمريكا تحطم رقمها القياسي بإصابات كورونا اليومية

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 10:56 صباحًا

تواصل الولايات المتحدة تسجيل الأرقام القياسية بفيروس كورونا المستجد ، ليستمر تربعها على قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس حول العالم .

وحطمت الولايات المتحدة رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا، الجمعة، حيث سجلت ما لا يقل عن 83948 حالة جديدة بسبب تفشي المرض في كل مناطق البلاد تقريبا.

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات قبل أقل من أسبوعين من انطلاق الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل مجتاحا ولايات متأرجحة مثل أوهايو وميشيجان ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن. وسجلت الولايات المتحدة، الخميس، عددا شبه قياسي من الإصابات بلغ 76195 حالة جديدة.

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وسجل الرقم القياسي السابق والذي بلغ 77299 حالة جديدة في 16 يوليو الماضي. وفي ذلك الوقت، بلغ عدد حالات دخول المستشفى لمرضى (كوفيد -19) 47000 حالة، وارتفعت الوفيات بعد أسبوعين إلى 1200 حالة يوميا في المتوسط .

والآن، تجاوز عدد حالات دخول المستشفى 41000 ومعدل الوفيات حوالي 800 يوميا.

ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة في العالم حيث يبلغ عدد المصابين 8.5 مليون وكذلك يوجد أكبر عدد من الوفيات حيث بلغ عدد المتوفين 224000 .

من جهة أخرى، تعهّد المرشّح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكيّة جو بايدن، الجمعة، بتوفير لقاح ضدّ فيروس كورونا المستجدّ مجّاناً “للجميع” في إطار خطّته الوطنيّة لمكافحة الوباء، وذلك في حال فوزه في الانتخابات.

وأكّد في خطاب استعرض فيه خطّته لمكافحة الفيروس، أنّه “فورَ توافر لقاح آمن وفعّال، فإنّه يجب أن يُتاح مجّاناً للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا”.