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شكرا لقرائتكم خبر عن قطر والصومال.. تحركات خبيثة للدوحة في الأرض الأفريقية (فيديوجراف) والان مع التفاصيل
السبت 24 أكتوبر 2020
كشف فيديوجراف أن الصومال شهدت الفترة الأخيرة عدة تحركات خبيثة لقطر لتحقيق أهداف معينة، حيث أوضح بتولي محمد عبدالله فارماجو السلطة أوائل 2017 حدث تقارب كبير مع النظام القطري، وبأوامر قطر خفض فارماجو علاقات الصومال مع دول الخليج ومصر.
كما عملت على تفتيت النظام الفيدرالي بالقضاء على حكام الأقاليم المعارضين لها، وبعيدا عن التدخل في السياسة مارست قطر دعما للجماعات الإرهابية بالصومال
وهناك أدلة واضحة على دعم الدوحة للإرهابيين حيث تلعب قطر دوراً مزدوجاً يظهر مساندة الحكومة ويدعم الجماعات الإرهابية، وتوفر قطر أسلحة وتدريباً عسكرياً للفصائل الإرهابية كما أن الدوحة تتمتع بالنفوذ داخل حركة الشباب وتقدم الدعم لها عبر طرق كثيرة منها القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي هو الوسيط بين الحركة والدوحة.
كما أن الدوحة ضغطت على الحكومة لرفض إدراج حركة الشباب على قوائم الإرهاب.. فإلى متى تمارس قطر تلك الممارسات الخبيثة في الصومال؟
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