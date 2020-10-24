شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بالاتفاق لبدء العلاقات بين جمهورية السودان ودولة إسرائيل والان مع التفاصيل

السبت 24 أكتوبر 2020 اعلنت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لبدء العلاقات بين جمهورية السودان ودولة إسرائيل برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره خطوة تاريخية إضافية على طريق تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشادت وزارة الخارجية بالجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة الأمريكية لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يعزز جهود السودان الشقيق لتحقيق تطلعات شعبه للأمن والنماء والازدهار، ويسهم في إشاعة أجواء صنع السلام وتعزيزه في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية السودان في مساعيها الحثيثة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والتقدم والازدهار، وممارسة دورها الفاعل والبناء في المجتمع الدولي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين ترحب بالاتفاق لبدء العلاقات بين جمهورية السودان ودولة إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.