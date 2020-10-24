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ملك ماليزيا يبحث مقترحات فرض حالة الطوارئ

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قال القصر الملكي في ماليزيا اليوم السبت إن السلطان عبد الله سيتشاور مع مجلس الحكام لبحث مقترحات رئيس الوزراء محي الدين ياسين بعد أن قالت مصادر إن رئيس الوزراء طلب من الملك إعلان حالة الطوارئ.

وقالت مصادر إن محيي الدين اجتمع مع الملك يوم الجمعة لتقديم اقتراح فرض حالة الطوارئ الذي يتضمن تعليق عمل البرلمان في خطوة أدانها زعيم المعارضة أنور إبراهيم بوصفها محاولة رئيس الوزراء التشبث بالسلطة وسط صراع على السلطة.

ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تشهد فيه ماليزيا عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس ومع مواجهة محيي الدين تحديا على الزعامة من أنور الذي قال الشهر الماضي إنه يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان لإسقاط رئيس الوزراء.

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