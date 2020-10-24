شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا تكسر حاجز الـ 10 ملايين إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتمثل آسيا التى تأتى وراء أمريكا اللاتينية فقط نحو ربع عدد حالات الإصابة على مستوى العالم والذى يبلغ 42.1 مليون . ومع أكثر من 163000 حالة وفاة تمثل المنطقة نحو 14 فى المئة من حصيلة وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم.
وتعتمد حصيلة رويترز على التقارير الرسمية للدول. ويقول خبراء إن من المحتمل أن تكون الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات أعلى من ذلك بكثير ، نظرا لأوجه القصور فى الاختبار وإمكانية عدم الإبلاغ فى العديد من الدول.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع فى آسيا فقد سجلت المنطقة بشكل عام تحسنا فى التصدى للجائحة فى الأسابيع الأخيرة مع تباطؤ عدد الحالات اليومية فى أماكن مثل الهند فيما يمثل تناقضا حادا مع عودة ظهور فيروس كورونا فى أوروبا وأمريكا الشمالية.
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