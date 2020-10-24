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آسيا تكسر حاجز الـ 10 ملايين إصابة بكورونا

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أشار إحصاء إلى أن آسيا تخطت حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس المستجد اليوم السبت فى ثانى أكبر حصيلة إقليمية فى العالم مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس فى الهند على الرغم من التباطؤ والانخفاض الحاد فى أماكن أخرى.

وتمثل آسيا التى تأتى وراء أمريكا اللاتينية فقط نحو ربع عدد حالات الإصابة على مستوى العالم والذى يبلغ 42.1 مليون . ومع أكثر من 163000 حالة وفاة تمثل المنطقة نحو 14 فى المئة من حصيلة وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم.

وتعتمد حصيلة رويترز على التقارير الرسمية للدول. ويقول خبراء إن من المحتمل أن تكون الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات أعلى من ذلك بكثير ، نظرا لأوجه القصور فى الاختبار وإمكانية عدم الإبلاغ فى العديد من الدول.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع فى آسيا فقد سجلت المنطقة بشكل عام تحسنا فى التصدى للجائحة فى الأسابيع الأخيرة مع تباطؤ عدد الحالات اليومية فى أماكن مثل الهند فيما يمثل تناقضا حادا مع عودة ظهور فيروس كورونا فى أوروبا وأمريكا الشمالية.

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