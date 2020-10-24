شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم تسجيل 70 حالة وفاة و17568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان صحفي إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 287700 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 10658 حالة.
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