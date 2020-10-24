كل ما تريد معرفته عن 'كلاسيكو الصمت' بين برشلونة وريال مدريد

وستكون المباراة "صامتة" من دون جمهور بسبب تداعيات جائحة كورونا ، حيث سيعتمد الفريقان فقط على مردودهما مع الكرة وعلى الصوت المحيط الصادر من الجهازين الفنيين كأبطال مطلقين.

وخسر برشلونة مباراته في الجولة الماضية أمام خيتافي بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة ريال مدريد أمام قادش حيث خسرت كتيبة زين الدين زيدان أيضًا.



ويحتل برشلونة حاليًا المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد خوض 4 مباريات، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد خوض 5 مباريات.

ويتواصل غياب كلًا من مارك أندريه تير شتيجن وصامويل أومتيتي عن برشلونة للإصابة، بينما عاد جوردي ألبا إلى القائمة بعد حصوله على التصريح الطبي.

فيما استعاد ريال مدريد خدمات سيرجيو راموس بعد تعافيه من الإصابة، في حين يغيب البلجيكي إدين هازارد وداني كارفاخال.



تشكيل برشلونة المتوقع للمباراة:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: روبيرتو، بيكيه، لينجليه، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.

خط الهجوم: جريزمان، ميسي، فاتي.

تشيكل ريال مدريد المتوقع:

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حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، أسينسيو.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد.

القنوات الناقلة للمباراة

تُذاع المباراة عبر قنوات bein sports hd1، hd3، 4k.