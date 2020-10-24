لكلا الجنسين.. مصرف الرشيد يعلن اطلاق قروض للعاطلين عن العمل

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تم المباشرة باطلاق قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين لفتح مشروع صغير ".
واضاف ان "التعلميات الخاصة بالقرض هو ان يمنح لفتح مشروع صغير كما ان تضمنت كفالة موظف وهوية غرفة تجارة بغداد وعقد ايجار مكان المشروع وبأمكان الراغبين بالتقديم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".
يذكر ان مصرف الرشيد اطلاق خلال السنوات الماضية سلف وقروض متنوعة للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.
واضاف ان "التعلميات الخاصة بالقرض هو ان يمنح لفتح مشروع صغير كما ان تضمنت كفالة موظف وهوية غرفة تجارة بغداد وعقد ايجار مكان المشروع وبأمكان الراغبين بالتقديم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".
يذكر ان مصرف الرشيد اطلاق خلال السنوات الماضية سلف وقروض متنوعة للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.
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