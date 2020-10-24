14 محافظة و284 مقعدا.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخاب برلمان مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت مراكز الاقتراع في مصر، السبت، أبوابها أمام الناخبين في الداخل للإدلاء بأصواتهم في ثاني برلمان للبلاد منذ سقوط الإخوان.

ومن المقرر أن يدلي ما يقرب من 33 مليون ناخب بأصواتهم ضمن المرحلة الأولى للانتخابات والتي تضم 14 محافظة.

وتستقبل 10140 لجنة فرعية على مدار يومين ناخبي المرحلة الأولى، في محافظات: (الجيزة والفيوم وبني سويف والإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر).

ويتنافس في انتخابات المرحلة الأولى بمصر 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، لاختيار 284 مرشحا.

وعلى مدار اليومين الماضيين، أجريت عملية التصويت للمصريين المقيمين بخارج البلاد ضمن المرحلة نفسها.

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء التصويت.

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وتقرر إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفيرها كذلك أمام مراكز الاقتراع.

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، استعاض عدد كبير من المرشحين، سواء على القائمة أو الفردي، عن الطريقة الكلاسيكية في الانتخابات المتمثلة في المؤتمرات الجماهيرية، بإعلانات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر/تشرين المقبل) على)أن يتم التصويت في الداخل يومي 7 و8 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة محافظات الجولة الثانية، كلا من: (القاهرة والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية).

ومجلس النواب المصري المقبل سيكون ثاني برلمان يتم انتخابه بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاحت بالإخوان من السلطة.