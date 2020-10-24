شكرا لقرائتكم مسؤول ديموقراطي رفيع ينتقد إلهان عمر بحدة: لا تنتمي لحزبنا! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجّه رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب الديموقراطي عن ولاية مينيسوتا كولين بيترسون انتقادات حادة ضد النائبة الديموقراطية إلهان عمر، قائلا إنها "لا تنتمي إلى حزبنا". هذه التصريحات جاءت في فيديو تداولته وسائل إعلام أميركية. وجاءت تعليقاته رداً على أحد الناشطين في إحدى لجان الكونغرس الجمهوري، والذي سأل بيترسون عن سبب دفاعه عن إلهان عمر بعد أن قالت إن "بعض الأشخاص فعلوا شيئًا"، في إشارة إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر ليرد عليه بأنها "لا تمثل الحزب الديموقراطي".

كولن بيترسون

وبيترسون يطلق على نفسه "الديموقراطي المحافظ الوحيد" ولاية مينيسوتا الغربية على مدى العقود الثلاثة الماضية. وكان أحد الديمقراطيين القلائل الذين صوتوا ضد قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة في عام 2010، وكان واحدًا من اثنين من الديمقراطيين الذين صوتوا ضد مادتي الإقالة ضد الرئيس دونالد ترمب في عام 2019. وكان الآخر ، نائب نيوجيرسي جيف فان درو الذي انضم للحزب الجمهوري بعد فترة وجيزة من التصويت.

وذكرت صحيفة "تريبيون" Tribune أنه الآن، مع تزايد استقطاب الكونغرس، وجد بيترسون نفسه في عزلة متزايدة. ويواجه الآن تحديًا تنافسيًا من الضابط الجمهوري السابق ميشيل فيشباك.

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واعتمد بيترسون، الذي يرأس لجنة الزراعة في مجلس النواب، على دعم الصناعة الزراعية طوال فترة وجوده في الكونغرس. ومنطقته هي أكبر مورد لبنجر السكر في البلاد، وقد جمعت المنظمات الزراعية أكثر من مليون دولار لدعم إعادة انتخابه.

وتعكس تعليقاته تجاه إلهان عمر رغبة بيترسون المتزايدة في انتقاد حزبه، وهي نقطة أكدها خلال مناظرته في سبتمبر ضد فيشباك.

حيث قال "أنا لا أرى نفسي حزبي، أرى نفسي أميركيًا. وما أفعله هو أنني ممثل لمنطقتي، وأذهب إلى العاصمة وأنا أمثل منطقتي. إذا كانت منطقتي غير متناغمة مع حزبي، فلا يهمني "سأقوم بتمثيل منطقتي وأترك التصريحات تسقط حيثما أمكنها ذلك".