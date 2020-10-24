بعد 3 أسابيع من الإغلاق بسبب كورونا.. السلطات تعيد فتح مقر جماعة الفقيه بن صالح

قررت السلطات المحلية في مدينة الفقيه بنصالح، ابتداء من يوم الإثنين القادم، إعادة فتح مقر بلدية الفقيه بنصالح في وجه العموم بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت باشوية ميدنة الفقيه بن صالح، في قرارها، أنه بناءً على تشخيص الوضعية الوبائية من طرف مركز التنسيق الإقليمي بعمالة إقليم الفقيه بنصالح، والذي لم يلاحظ أي تفشي لهذا الوباء بمقر جماعة الفقيه بنصالح، فقد تقرر إعادة فتح الجماعة في وجه العموم.

وكانت سلطات المحلية في مدينة الفقيه بنصالح، قد قررت بتاريخ 1 أكتوبر الجاري، إغلاق مقر بلدية الفقيه بنصالح حتى إشعار آخر، بعد تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين.

هدا وكان كوفيد-19، تسبب في وفاة نائب رئيس المجلس البلدي في مدينة الفقيه بن صالح متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد بالمستشفى الجهوي في بني ملال.