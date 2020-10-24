مباريات لتوظيف ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والاجتماعيين بمؤسسات التربية والتعليم 

تنظم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خلال شهر نونبر المقبل، مباريات لتوظيف ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

وذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية)، في بلاغ، أن الناجحين في هذه المباريات سيخضعون للتكوين التأهيلي ابتداء من شهر دجنبر المقبل، وذلك استعدادا للدخول التربوي 2021- 2022.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة في هذا الاستحقاق التسجيل القبلي للتعبير عن الرغبة في الترشيح، الذي سيتم حصرا عبر البوابة الخاصة بمباراة التوظيف ma gov..men.tawdif//http:، ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية 30 أكتوبر الجاري.

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وأوضح البلاغ أنه يشترط في ملحقي الاقتصاد والإدارة (أطر الدعم الإداري) أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة في التخصصات القانونية أوالاقتصادية أوالتدبيرية أو ما يعادل إحداها والمتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة، وبالنسبة للملحقين التربويين (أطر الدعم التربوي)، فيجب أن يكونوا حاملين إما لشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية في جميع التخصصات، أو ما يعادلها، وإما لشهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية المستفيدين من البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل 25 ألف إطار.

وبالنسبة للملحقين الاجتماعيين (أطر الدعم الاجتماعي)، فيشترط فيهم الحصول على شهادة الإجازة في الفلسفة أو الإجازة في علم النفس أو الإجازة في علم الاجتماع أو ما يعادل إحداها.

وحسب الوزارة، فإنه فور نشر الإعلان عن إجراء المباريات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيكون على المسجلين فقط (دون غيرهم)، المصادقة على الترشيح الإلكتروني وإيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية التي يعبرون عن الرغبة في العمل بها، وذلك داخل الآجال التي ستحدد في الإعلان.