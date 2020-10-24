أكد النجم المغربيّّ، سعد لمجرد، أنه يحضر، في الفترة الحالية، لأكثر من عمل فني، مستغلا وجوده في المغرب، من أجل التحضير لمشروعه التجاري كذلك.
وأطلع نجم البوب المغربي، جمهوره على تفاصيل زيارته للمغرب، موضحا أنه يضع، حاليا، آخر اللمسات على مشروع علامة تجارية باسمه، يتم إطلاقها، قريبا.
وقال لمجرد على أنستغرام: “أعزائي المعجبين كما وعدتكم “متجر SL” سيكون متاحا بمجرد أن ننتهي من اختيار بقية قطع خط الملابس”.
وأضاف سعد بخصوص الشق الفني أنه بصدد التحضير لأغان جديدة، وهو ما كان واضحا من ظهوره مع كُتاب كلمات، وملحنين معروفين في صور، انتشرت في الآونة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يكشف مشاريع فنية وقرب إطلاق علامته التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.