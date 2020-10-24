شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بلغاريا وثلاثة وزراء يدخلون عزلا صحيا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية في بلغاريا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وثلاثة وزراء من حكومته سيدخلون عزلا صحيا بعد مخالطة نائب وزير أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

وكان بوريسوف قد صرح في وقت سابق يوم الجمعة إنه سيبدأ عزلا صحيا ذاتيا بعد أن تم إبلاغه بإصابة نائب وزير البناء بكورونا.

وقال بوريسوف إن نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجراها في وقت سابق يوم الجمعة جاءت سلبية قبل اجتماعه في صوفيا مع كيث كراش ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة.

وكتب بوريسوف على فيسبوك "أنا في انتظار أوامر السلطات الصحية وحتى ذلك الحين سأظل في عزل ذاتي. آخر مرة اتصلت به منذ خمسة أيام". وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلغاريا منذ بداية أكتوبر وسجلت يوم الجمعة عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بلغ 1595 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34930 بما في ذلك 1064 حالة وفاة.