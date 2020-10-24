اخبار العالم

رئيس وزراء بلغاريا وثلاثة وزراء يدخلون عزلا صحيا بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بلغاريا وثلاثة وزراء يدخلون عزلا صحيا بسبب والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الصحية في بلغاريا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف وثلاثة وزراء من حكومته سيدخلون عزلا صحيا بعد مخالطة نائب وزير أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

وكان بوريسوف قد صرح في وقت سابق يوم الجمعة إنه سيبدأ عزلا صحيا ذاتيا بعد أن تم إبلاغه بإصابة نائب وزير البناء بكورونا.

وقال بوريسوف إن نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجراها في وقت سابق يوم الجمعة جاءت سلبية قبل اجتماعه في صوفيا مع كيث كراش ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة.

وكتب بوريسوف على فيسبوك "أنا في انتظار أوامر السلطات الصحية وحتى ذلك الحين سأظل في عزل ذاتي. آخر مرة اتصلت به منذ خمسة أيام". وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلغاريا منذ بداية أكتوبر وسجلت يوم الجمعة عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بلغ 1595 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34930 بما في ذلك 1064 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء بلغاريا وثلاثة وزراء يدخلون عزلا صحيا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا