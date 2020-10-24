كورونا في أمريكا.. رقم قياسي للإصابات قبل الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشار إحصاء جديد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حطمت رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

أشار إحصاء جديد إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حطمت رقمها القياسي لعدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

حيث سجلت أمريكا ما لا يقل عن 83948 حالة جديدة بسبب تفشي المرض في كل مناطق البلاد تقريبا، حسب وكالة رويترز



ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات قبل أقل من أسبوعين من انطلاق الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني مجتاحا ولايات متأرجحة مثل أوهايو وميشيجان ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن. وسجلت الولايات المتحدة يوم الخميس عددا شبه قياسي من الإصابات بلغ 76195 حالة جديدة.

وسجل الرقم القياسي السابق والذي بلغ 77299 حالة جديدة في 16 يوليو/تموز، وفي ذلك الوقت بلغ عدد حالات دخول المستشفى لمرضى كوفيد -19 47000 حالة، وارتفعت الوفيات بعد أسبوعين إلى 1200 حالة يوميا في المتوسط .

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ويوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة في العالم حيث يبلغ عدد المصابين 8.5 مليون وكذلك يوجد أكبر عدد من الوفيات حيث بلغ عدد المتوفين 224000 .

والخميس الماضي وخلال المناظرة الثانية والأخيرة بين الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، بدأت بسيل من الاتهامات بين الجانبين حول فيروس كورونا المستجد، حيث دافع الرئيس ترامب عن التدابير التي اتخذتها إدارته ضد وباء كورونا، والتي أنقذت أكثر من 2 مليون أمريكي.

من جانبه، اتهم المرشح الديمقراطي جو بايدن، خصمه ترامب، بالتقاعس في اتخاذ خطوات لمواجهة أزمة كورونا.

وتابع قائلًا: "سأحرص على وجود تدابير وطنية لكيفية إعادة فتح المدارس والمنشآت.. الكثيرون يموتون بسبب فيروس كورونا والرئيس لم يفعل شيئا إزاء هذا الخطر".