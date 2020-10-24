قيادية كردية تشن أعنف هجوم على الرئيس التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اتهمت برفين بولدان الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديموقراطي، الكردي المعارض في تركيا، الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان، بـ"رعاية السرقة وجرائم الحرب في المنطقة".



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بولدان، خلال اجتماع مع حزبها، بحسب صحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة.

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وقالت القيادية الكردية، إن "حكومة أردوغان تحمي مصالحها الشخصية، بعيدًا عن مصالح المجتمع التركي، وترعى السرقة من أجل الحفاظ على تواجدها في الحكم".

وبخصوص السياسة الخارجية التي يتبناها نظام أردوغان قالت بولدان إن "الحكومة التركية تشعل فتيل الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، وتتبع نفس السياسة في ليبيا وسوريا وشرق البحر المتوسط".

وتواجه تركيا اتهامات بإرسال مرتزقة موالين لها من سوريا للقتال إلى جانب أذربيجان، وهو ما تنفيه باكو، فيما يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 119 من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتشرين في قره باغ، على الأقل منذ بداية المواجهات الأخيرة.

وتمد تركيا بحسب تقارير دولية أذربيجان بطائرات "بايراكتار "TB2 المسيرة، وبحسب خبراء فإن غالبية الأشرطة التي يوزعها وينشرها الجيش الآذري لعمليات القصف في إقليم ناغورني قره باغ، تم تصويرها بواسطة هذا النوع من الطائرات.