ليتوانيا ولاتفيا تسجلان عددا قياسيا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ريجا- (د ب أ):
سجلت دولتا ليتوانيا ولاتفيا بمنطقة البلطيق عددا قياسيا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للسلطات الصحية في فيلنيوس وريجا، تم تسجيل المزيد من الحالات الجديدة يوم الجمعة مقارنة بالحالات التي سجلت منذ بدء الوباء في كل من الدولتين العضوين بالاتحاد الأوروبي.
وفي ليتوانيا، تم تسجيل 442 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، وفي لاتفيا كان هناك 250. وكانت أعلى حصيلة يومية سابقة قد بلغت في البلدين 424 و188 إصابة على الترتيب
وكانت الدولتان الواقعتان بشمال شرقي أوروبا في وضع جيد نسبيا في البداية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث كان عدد الإصابات منخفضا إلى حد ما مقارنة بالمعدلات المسجلة على الصعيد الدولي.
ولكن في الأسابيع القليلة الماضية، زادت الأرقام بشكل كبير، ولكن ربما يكون هذا نتيجة لإجراء المزيد من الاختبارات.
وفي ضوء الأعداد المتزايدة ، فرضت حكومتا ريجا وفيلنيوس مؤخرا تدابير وقائية جديدة للحد من تفشي من فيروس كورونا.
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