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ليتوانيا ولاتفيا تسجلان عددا قياسيا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - ريجا- (د ب أ):​
سجلت دولتا ليتوانيا ولاتفيا بمنطقة البلطيق عددا قياسيا من الإصابات اليومية بفيروس المستجد.

ووفقًا للسلطات الصحية في فيلنيوس وريجا، تم تسجيل المزيد من الحالات الجديدة يوم الجمعة مقارنة بالحالات التي سجلت منذ بدء الوباء في كل من الدولتين العضوين بالاتحاد الأوروبي.

وفي ليتوانيا، تم تسجيل 442 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، وفي لاتفيا كان هناك 250. وكانت أعلى حصيلة يومية سابقة قد بلغت في البلدين 424 و188 إصابة على الترتيب

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وكانت الدولتان الواقعتان بشمال شرقي أوروبا في وضع جيد نسبيا في البداية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث كان عدد الإصابات منخفضا إلى حد ما مقارنة بالمعدلات المسجلة على الصعيد الدولي.

ولكن في الأسابيع القليلة الماضية، زادت الأرقام بشكل كبير، ولكن ربما يكون هذا نتيجة لإجراء المزيد من الاختبارات.

وفي ضوء الأعداد المتزايدة ، فرضت حكومتا ريجا وفيلنيوس مؤخرا تدابير وقائية جديدة للحد من تفشي من فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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