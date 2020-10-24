أرنولد شوارزنيجر يؤكد أنه بصحة جيدة بعد خضوعه لجراحة في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - سان فرانسيسكو- (د ب أ):
قال أرنولد شوارزنيجر نجم أفلام الحركة السابق والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الجمعة إنه يشعر "بصحة جيدة للغاية" بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب للمرة الثانية خلال عامين.
وكتب على موقع تويتر: "بفضل الفريق في كليفلاند كلينك، لدي صمام أبهري جديد ليعمل مع الصمام الرئوي الجديد الذي حصلت عليه خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضعت لها".
وتابع "أشعر بصحة جيدة للغاية وأنا أمشي بالفعل في شوارع كليفلاند واستمتع بتماثيلكم الرائعة. شكرا لكل طبيب وممرضة في فريقي!".
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