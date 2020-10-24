كورونا في 24 ساعة| 174 إصابة جديدة في مصر.. و فرنسا تتخطى المليون إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 10 حالات جديدة.

وسجلت فرنسا، أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي الوباء، وفقا للأرقام الرسمية.

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وقالت السلطات الصحية، إنه تم تسجيل 1.04 مليون حالة إصابة مؤكدة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة حتى مساء الجمعة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة: 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 وفيات

وفاة عجوز مصاب بفيروس كورونا في كفر الشيخ

لبنان: تسجيل 1534 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ شهر

ألمانيا تسجل مجددا أكثر من 11 ألف حالة إصابة بكورونا خلال يوم

كوريا الجنوبية: الدعوة إلى إجراء تحقيق في وفيات مرتبطة بلقاح الإنفلونزا

إصابة اثنين من كبار المسؤولين الفلسطينيين بكورونا

أعراض شائعة تدل على إصابة الأطفال بفيروس كورونا

أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا منذ بداية الوباء

إصابة وزير خارجية سلوفينيا بكورونا

إسبانيا تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة في اليوم

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استئناف التجارب على لقاح أسترا زينيكا

أمريكا: 45ر8 مليون إصابة و223437 وفاة بكورونا

لمدة 14 يومًا.. الرئيس الأرجنتينى يعلن تمديد فترة التدابير الخاصة بمكافحة كورونا

ديلي تلجراف: ضغوط مصابي كورونا على مستشفيات بريطانيا "مرعبة"

موريتانيا: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 7662 حالة