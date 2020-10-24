​​عضو بـ"الشيوخ": مقاطعة التصويت في انتخابات النواب رفاهية

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانًا يحث فيه المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وقال جلال: "أتوجه لكل مواطن مصري يعيش على أرض بلدنا المخضبة بدماء أبطالنا البواسل، وتحت شمسنا التي أشرقت على وادي النيل لخمسة آلاف عام، حين كانت مصر دولة قبل أن يدخل المصطلح إلى أدبيات التاريخ"، وأضاف جلال: "أدعو كل مصري شريف للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المصري خلال اليومين القادمين".

وعن الوضع الحالي للدولة المصرية قال جلال: "تتعرض الدولة المصرية لعدد من المخاطر الوجودية، وتحتاج إلى كل الدعم لإتمام عملية تثبيتها، ومن هنا تأتي أهمية بناء المؤسسات".. وهاجم جلال دعاة المقاطعة متابعًا: "المقاطعة ليست خيانة، لكنها رفاهية ينادي بها رومانسيون كسالي يخشون انكشاف حجمهم الحقيقي إذا ما شاركوا وابطلوا اصواتهم، والأصل في العملية الانتخابية هو المشاركة، ولو بإبطال الصوت".

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وأوضح: "دفع المصريون أثمانًا باهظة تُقاس بالدماء ليكون لهم صوتًا، ولا يجب أن نسمح لأحد بسلب هذا الحق منا بحجة المقاطعة، مع محاولات إشاعة اليأس وترويج الشائعات".

واختتم جلال البيان قائلًا: "كل صوت هو رصاصة في يد جندي وفي صدر إرهابي.. المجد للشهداء والعار للسلبيين والمتاجرين بالوطن.. صوتك يعني وجودك".

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