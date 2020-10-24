شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حقوق مندوبى المرشحين بانتخابات مجلس النواب بلجان الاقتراع وما يحظر عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم السبت، ماراثون انتخابات مجلس النواب فى مرحلته الأولى، والمقررة أن تكون على مدار يومى السبت والأحد، حيث تجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه.

وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية .

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وتعريف عمل مندوب المرشح ووكيل المرشح فى اللجان الفرعية للانتخابات واللجان العامة وذلك وفقا لصحيح القانون.

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وأشارت الهيئة الوطنية فى تعريفاتها على موقعها الرسمى، أن مندوب المرشح هو أحد الأشخاص الذى يختاره المرشح لكى يمثله داخل اللجنة الفرعية، ومن حقوق المندوب متابعة عملية الاقتراع - دون التدخل فيها - منذ بدايتها وحتى نهايتها.

بينما وكيل المرشح فهو أحد الأشخاص الذى يختاره المرشح لكي يمثله في نطاق اللجنة العامة، ومن حقوقه المرور على اللجان الفرعية ومطالبة رئيس اللجنة بإثبات ما يريده من ملاحظات.

وحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فإن إجراء الانتخابات على يومين، وهو ما يطبق فى انتخابات مجلس النواب لـ2020، لابد وأن يكون مندوب المرشح حاضر فى بداية اليوم التالى ليقوم رئيس اللجنة الفرعية بإثبات من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع والمظاريف التى تحتوى على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التى تمت ويرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.

ومن حقوق الناخب، عدم التأثير على وجهة صوته من أي من الأشخاص المتواجدين داخل مقر اللجنة الفرعية من بينهم مندوب المرشح.