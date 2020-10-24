شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 418005 والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 418005 حالات بعد تسجيل 14714 حالة جديدة. وكشفت البيانات ارتفاع حالات الوفاة إلى 10003 حالات بعد تسجيل 49 حالة وفاة جديدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 418005 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.