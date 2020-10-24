البيت الأبيض عن اتفاق السودان وإسرائيل: عهد جديد للخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البيت الأبيض، السبت، إنه "بفضل قيادة الرئيس دونالد ترامب، تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أسرع تحول جيوسياسي منذ أكثر من جيل"

قال البيت الأبيض، السبت، إنه "بفضل قيادة الرئيس دونالد ترامب، تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أسرع تحول جيوسياسي منذ أكثر من جيل".

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن ما يجري هو "بداية عهد جديد للسودان"، وأن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعوب المنطقة في سعيها لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وأملًا.

ولفت البيت الأبيض إلى أنه "منذ توليه منصبه عمل الرئيس ترامب على إعادة بناء الثقة مع شركائنا الإقليميين وتحديد مصالحهم المشتركة، وإبعادهم عن صراعات الماضي".

وقال: "بعد عقود من عدم الاستقرار والأزمات، تعمل دول الشرق الأوسط وأفريقيا معًا بشكل متزايد لبناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا".

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وأضاف: "يأتي اتفاق السلام التاريخي هذا في أعقاب اتفاقيات مماثلة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ومملكة البحرين".

وتابع البيت الأبيض: "الإمارات والبحرين والسودان هي أولى الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل منذ أكثر من 25 عامًا".

وأشار البيت الأبيض إلى أنه بعد الإعلان الثلاثي الإسرائيلي-السوداني-الأمريكي ،مساء الجمعة، فإن إسرائيل والسودان ستبدأن في الأسابيع المقبلة مفاوضات حول اتفاقيات تعاون بين البلدين.

وقال: "في الأسابيع المقبلة، سيبدأ البلدان مفاوضات حول اتفاقيات التعاون في الزراعة والاقتصاد والتجارة والطيران وقضايا الهجرة وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة.