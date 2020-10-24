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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 قياديين بحزب الله السبت 24 أكتوبر 2020 الخليج 365 خصص برنامج المكافآت من أجل العادلة الأمريكي مبالغ تصل إلى عشرة ملايين دولار، لإعطاء معلومات توصل إلى قادة الشبكة المالية لحزب الله اللبناني.

ومن بين أبرز الشخصيات التي خصصت واشنطن المكافآت للوصول إليهم هم "محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير". Advertisements واتهمت واشنطن هذه الشخصيات الثلاث بتمويل الجناح العسكري لحزب الله بملايين الدولارات. وقال برنامج المكافآت من أجل العدالة إن الشخصيات الثلاث مسؤولة أيضا عن تهريب النفط وإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني. واتهمت الولايات المتحدة الثلاثة ببيع وتهريب المعادن وتخصيص أموالها لحزب الله. يذكر أن وزارة الخزنة الأمريكية قد فرضت عقوبات على "محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير" وصنفتهم كإرهابيين.

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