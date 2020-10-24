الصحة العالمية: العديد من البلدان تشهد نموا هائلا لكورونا

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدريسو أدهانوم ، الجمعة ، عن قلقه بشأن “النمو المتسارع” لحالات تفشي وباء كوفيد -19 .
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يمر بمنعطف حاسم في مكافحة الوباء العالمي Covid-19 وأن العديد من البلدان تشهد نموًا هائلاً في عدد المرضى.
واضاف: إن العديد من البلدان تشهد زيادة هائلة في عدد حالات Covid-19 ، وقد أدى ذلك إلى اقتراب المستشفيات ووحدات العناية المركزة الخاصة بها من نهاية سعة قبول المرضى كل ذلك يحصل بينما لازلنا في شهر أكتوبر.
ودعا أدهانوم رؤساء الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث حالات الوفاة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن المرض “وباء عالمي” بعد أن أصاب أكثر من 121 ألف شخص حول العالم.
وأظهرت الإحصاءات أن الفيروس أصاب حتى الآن ما يقرب من 42 مليون شخص وقتل ما لا يقل عن 1.1 مليون.
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