شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحظر حضور الناخب للجنة الاقتراع حاملا سلاح أو معه ألعاب نارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم السبت، ماراثون انتخابات مجلس النواب فى مرحلته الأولى والمقررة أن تكون على مدار يومى السبت والأحد، تجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية .

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وشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، محظورات على الناخب عدم الحضور بها فى جمعية الاقتراع والتصويت بالانتخابات والتى يبدأ التصويت فيها بتمام الساعة التاسعه صباحا، ونرصد ما نص عليه القانون :

- يحظر حضوره لمكان الاقتراع حاملا سلاح حتى وإن كان مرخصا

- كما يمنع حضوره بذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية

- أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات التى تعرض الأفراد أو المنشآت للخطر