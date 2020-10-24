​​"الحرية المصري" يدشن غرفة عمليات مركزية لانتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح حزب الحرية المصري، غدًا السبت، غرفة العمليات المركزية بمقر الحزب الرئيسي، لمتابعة سير العملية الانتخابية التي ستنطلق غدًا السبت وعلى مدار يومين، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتتشكل غرفة العمليات برئاسة الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، ومحمد القرش، أمين الشؤون المالية ومحمد عبدالعزيز، أمين العضوية، وهاني العجمي، أمين مساعد أمانة التنظيم، وهاني الهلالي أمين مساعد أمانة المجالس المحلية، وعدد من أعضاء الأمانات والهيئات التنظيمية الداخلية بالحزب.
وأكد الدكتور أحمد إدريس، أن غرفة العمليات المركزية للحزب ستصدر تقريرًا مفصلًا خلال فعاليات العملية الانتخابية بمختلف المحافظات.
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