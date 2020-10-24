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الأمن التونسي يوقف خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي

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أوقفت عناصر من الأمن بمدينة سبيطلة بمحافظة القصرين وسط غرب تونس، 5 أشخاص يشتبه في انتمائهم الى تنظيم إرهابي، وفق مصدر امني بالجهة.

وأفاد المصدر الأمني في تصريح اليوم، أن الموقوفين المذكورين قاموا برصد دوريات أمنية بالمنطقة، ومجدوا العملية الإرهابية، التي جدت الشهر الماضي بمحافظة سوسة وأدت إلى مقتل عنصر امني وإصابة آخر.

وأضاف انه تم التحفظ على العناصر، لمزيد التحري في شانهم.

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