شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتوقيع أطراف النزاع في ليبيا لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في الأراضي الليبية كافة، بعد المفاوضات الناجحة في جنيف بين اللجان العسكرية الليبية المشتركة برعاية الأمم المتحدة.
وعبر الأمين العام عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.
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