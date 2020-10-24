شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 170 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر أمس الجمعة 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر حالات وفاة نزولا من 177 إصابة و11 وفاة يوم الخميس. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 106230 حالة من ضمنهم 98713 حالة تم شفاؤها، و 6176 حالة وفاة".

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