شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف دور روسيا المزعوم في انتخابات 2016 والان نبدء بالتفاصيل

قال ثلاثة مسؤولين مطلعين بالحكومة الأمريكية: إن الرئيس دونالد ترامب ومدير مخابراته يسعيان لنزع صفة السرية سريعًا عن وثيقة تدحض ما خلصت له المخابرات في 2017 من أن روسيا تدخّلت للمساعدة في انتخاب ترامب في 2016.

وأكد خطاب بتاريخ 15 أكتوبر، كتبه مدير المخابرات العامة جون راتكليف لمفتش المخابرات العام، واطلعت عليه «رويترز» أنه يريد رفع السرية عن الوثيقة بناءً على طلب ديفين نوناس العضو الجمهوري البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي.

وكتب راتكليف في خطابه: «طلبت إخضاع الوثيقة لمراجعة رسمية لنزع السرية استجابة لطلب نوناس»، مشيرًا إلى أن الجمهوريين في اللجنة طلبوا نزع السرية عن الوثيقة لأول مرة في ديسمبر 2018 عندما كانوا يسيطرون على مجلس النواب.

وذكر مسؤول سابق بالمخابرات الأمريكية مطلع على الأمر أن المخابرات المركزية الأمريكية، ووكالة الأمن القومي اللتين تراقبان الاتصالات على مستوى العالم حاولتا منع راتكليف من الإفراج عن الوثيقة «لأن هذا سيضر بأصول الأمن القومي ويهدد بتخريب المصادر وأساليب العمل».

وقال أحد المسؤولين إنه يعتقد أن الوثيقة المعنية ترجع لعامين أو ثلاثة وصاغها أعضاء في الكونجرس يدعمون تأكيد ترامب أن الروس لم يتدخلوا لمساعدته في هزيمة هيلاري كلينتون في انتخابات 2016.