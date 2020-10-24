شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

شرع سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان ظهر أمس الجمعة، استشاراته النيابية غير الملزمة في مجلس النواب.

وسيبدأ الحريري لقاءته برئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، وتمام سلام، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، ليلتقي بعدها تباعا بالكتل النيابية. وكان الرئيس اللبناني قد أبلغ الحريري الخميس تكليفه تشكيل حكومة جديدة بعد تأجيله الاستشارات من 15 إلى 22 تشرين الأول الحالي. وبعد تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة من قبل 65 نائبا من أصل 120 نائبا. وأبرز النواب الذين سموا الحريري من «المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» و«الوسط المستقل» و«المردة» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي» إضافة إلى آخرين مستقلين.

وامتنع عن تسمية أي رئيس 53 نائبا أبرزهم كتل «الوفاء للمقاومة» التابعة لحزب الله و«الجمهورية القوية» التابعة لحزب القوات اللبنانية و«لبنان القوي».

ولم يترشح للتكليف سوى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي رشح نفسه معلنا أنه «مرشح طبيعي»، وأعرب عن رغبته بتشكيل حكومة اختصاصيين، بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في 26 سبتمبر الماضي عن التشكيل.

ويأتي تكليف الحريري بعد حوالي سنة من تقديمه استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي إثر الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 منه، فيما قدم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار ميناء بيروت.