السودان يعلن موعد تنفيذ اتفاق السلام مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن بلاده وافقت على إقامة علاقات مع إسرائيل
أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن بلاده وافقت على إقامة علاقات مع إسرائيل.
وقال قمر الدين في أول تعليق رسمي للحكومة السودانية عقب البيان الثلاثي، إن المصادقة على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ تظل من اختصاص الأجسام التشريعية في السودان.
وأضاف "ما تم اتفاق من الجهاز التنفيذي والسيادي على العلاقات مع إسرائيل وأن المصادقة على الاتفاق تأتي من المجلس التشريعي والمؤسسات الديمقراطية التي تضم كل الأحزاب والحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية".
وأكد أن هذا الاتفاق ينهي حالة العداء مع إسرائيل وسيتبع ذلك كثير من العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي بعد المصادقة.
ولاقى الاتفاق ترحيبا عربيا ودوليا حيث عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بجهود إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل.
وقال السيسي، في تغريدة عبر "تويتر": "أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل".
كما رحبت بريطانيا بالاتفاق، وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على "تويتر": "أرحب بشدة بتوقيع اتفاقية إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل وما ينتج عنه من تحول ديمقراطي في السودان والمنطقة بأكملها".
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