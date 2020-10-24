الحكومة الاسبانية: إصابات كورونا الحقيقية 3 أضعاف المسجلة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة، أن العدد الفعلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بداية الوباء، بلغ 3 ملايين مصاب.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” عن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قوله، إن “بلاده تجاوزت رسميا خلال الأسبوع الجاري عتبة المليون إصابة بكورونا، إلا أن العدد الفعلي للمصابين وصل إلى 3 ملايين من مواطنينا”.

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وأضاف: “الفارق الهائل المذكور ناجم عن انخفاض نسبة الذين كشفت إصابتهم في بداية الوباء”.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ مليونا و26 ألفا و281، حيث تعتبر أول دولة ضمن الاتحاد الأوروبي يتجاوز عدد إصاباتها المليون.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 155 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليبلغ الإجمالي 34 ألفا و521.