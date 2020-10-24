شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تشكل غرفة عمليات لمتابعة تغطية المرحلة الأولى لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين عن تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتى وأيمن عبد المجيد وعمرو بدر ومحمد يحيي يوسف ، وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب المقررة بداخل مصر يومي السبت والأحد 24 و25 من شهر أكتوبر الحالي وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.

وأضافت نقابة الصحفيين فى بيان لها، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومى الانتخابات، ويستمر عملها حتى الانتهاء من فرز الأصوات. أوضحت نقابة الصحفيين أن أرقام الغرفة التى تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة: ( 01275121212) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228) ومن الجهاز الإدارى بالنقابة : (01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811)