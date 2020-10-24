شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للوافدين التصويت فى غير لجانهم؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق غدا السبت، ماراثون انتخابات مجلس النواب فى مرحلته الأولى والمقررة أن تكون على مدار يومى السبت والأحد، تجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية

وتتمثل عملية الإدلاء بالصوت ، والتى تبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، أن يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مميكن،ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب، ويسلم الناخب بطاقتي تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، ويأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية، ويجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة، كما يُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي فى بطاقة آخرى مستقلة، وعلى الناخب اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى، ويضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردى والآخر بالقائمة، ويقوم بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه ، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.

ومن ضمن التساؤلات التى تورد فى هذا الشأن، هل يمكن للناخب التصويت فى غير لجنته الانتخابية، ونرصد الإجابة على هذا التساؤل وفقا لما أعلنته الهيئة مسبقا :

- غير مسموح للناخبين الوافدين الذين يتواجدون فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء بأصواتهم إلا فى دوائرهم.

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- كل ناخب يُبدى رأيه، فى لجنته الانتخابية المحددة وفقا للرقم القومى الخاص به.

- تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط

- والتى يسمح فيها للوافدين التصويت في غير محل إقامته بأي لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

- تم إتاحة التصويت على مدار يومين حتى يكون أمام الناخب فرصة للتوجه للجنته الانتخابية