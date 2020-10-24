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شكرا لقرائتكم خبر عن نص قرار تشكيل لجنة إعداد لائحة "الشيوخ".. والأمين العام: تضم كل الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، القرار رقم 1 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، ونص القرار على أن تختص تلك اللجنة بمباشرة اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس لحين تشكيلها إلى جانب مهمتها الرئيسية فى إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، على أن تبدأ أولى اجتماعاتها الأحد المقبل، ولها الحق بالاستعانة بمن تراه من العاملين بالأمانة العامة بمعاونتها.
وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أن هيئة مكتب المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، راعت تماما تمثيل كافة الأحزاب المُمثلة تحت قبة المجلس، لافتا إلى أنه تمت مراعاة التمثيل الحزبى حتى يخرج مشروع اللائحة ممثلا لكل الآراء والتوجهات داخل المجلس.
وحصل ”الخليج 365” على نسخة من القرار الصادر من رئيس مجلس الشيوخ، والذى كشف عن تشكيل لجنة إعداد اللائحة كالتالى:
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس رئيسا للجنة
أعضاء اللجنة:
المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس
فيبي فوزي وكيلة المجلس
المستشار فرج الدرى
عبد الله أمين محمود عصر
سامح محمد معروف عبد الله عاشور
محمد شوقى عبد العال حافظ
محمد جاد محمد جاد
محمد شبانة عبد العزيز بدوى
يوسف السيد يوسف عامر
جميل حليم حبيب ميخائيل
نهال مجدى أحمد فهمى المغربل
حسام إبراهيم الدسوقى محمد الخولى
عبد الحى الرفاعى محمد عبيد
أحمد عبد الجواد محمد محمد
هانى صلاح محمد سرى الدين
أمل محمد رمزى محمد منير خليل
طارق فاروق محمود نصير
فاروق مجاهد شحاتة على حريز
فايز إبراهيم محمد أحمد أبو حرب
هانى يوسف عبد الشهيد جرجس
خالد أبو الوفا محمد محمد
دينا محمد نبيل محمد هلالى
باهر محمد أمين مغازى
تيسير محمد رزق مطر
سامح محمد أنور أحمد عصمت السادات
حنا جريس قلدى توماس
أشرف ثابت سعد الدين السيد جامع
عمرو عزت محمد السيد
أكمل سامى نجاتى خطاب
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