محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 إصابات مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و662 إصابة مؤكدة.
وأكد الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و374 شخصا، مشيرة إلى أن حالات الوفيات وصلت إلى 163.
كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 7662 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.