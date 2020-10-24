أمريكا والاتحاد الأوروبي يطلقان منتدى ثنائيا حول قضايا الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):​

أطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة قناة ثنائية مخصصة للحوار بشأن قضايا الصين.

وأطلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل الحوار خلال اتصالي هاتفي يوم الجمعة، وفقا لبيان مشترك.

وسيتم إجراء "الحوار الثنائي" من خلال خدمة العمل الخارجي الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية.

وقال البيان إن "الممثل الأعلى/ نائب الرئيس بوريل ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو رحبا ببدء الحوار كمنتدى مخصص للخبراء الأوروبيين والأمريكيين لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالصين".

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وكان بومبيو يضغط على الدول الأوروبية لرفض عملاق التكنولوجيا الصيني شركة هواوي، التي تسعى إلى تنفيذ البنية التحتية لاتصالات الجيل الخامس في أوروبا. ويتهم بومبيو الشركة بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

ووافق بومبيو وبوريل على عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين حول "قضايا تشمل حقوق الإنسان والأمن والتعددية"، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم رفيع المستوى بين نائب وزير الخارجية الأمريكي والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبية في منتصف نوفمبر المقبل.

كما بحث بومبيو وبوريل دعمهما لاستقلال بيلاروس وحثا أرمينيا واذربيجان على "الوقف الفوري للأعمال العدائية" بينهما بسبب الصراع على منطقة ناجورنو كاراباخ.