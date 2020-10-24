إصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدتين، بطلقات نارية خرطوش في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمركز ببا جنوب بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية ملاحية سعيد جعفر بمركز ببا، و تبادل إطلاق نار ووقوع مصابين بسبب لهو الأطفال.

وأسفر إطلاق النيران عن إصابة كلا من عبدالله محمد عبدالحفيظ، 38عاما، طلق ناري خرطوش بالساقين الأيمن والأيسر، و نادية عبدربه محمود، 55 عامًا، طلق ناري خرطوش بالساق الأيسر، و مديحة محمود محمد 30 عاما، طلق ناري خرطوش بالساق الأيمن، و حسام محمد عبدالحفيظ 34 عامًا، طلق ناري خرطوش بالفخذ الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.