محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس آيرس- (د ب أ):
أعلنت الأرجنتين تمديد فترة تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد لمدة 14 يومًا، حسبما أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في كلمة متلفزة من مقاطعة ميسيونيس الجمعة، دون أن يحدد أي تواريخ.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فرنانديز قوله، إن الأرجنتين قد تسجل نحو 15 ألف حالة إصابة بالفيروس الفتاك يوميا.
وسجلت الأرجنيتن الخميس 16 ألف و325 حالة .
ويبلغ عدد سكان الأرجنتين 45 مليون نسمة، ولديها أكثر من مليون حالة إصابة بكورونا كما أن عدد وفيات الفيروس وصلت إلى 27 ألف حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر لمدة 14 يومًا.. الرئيس الأرجنتينى يعلن تمديد فترة التدابير الخاصة بمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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