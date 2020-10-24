"رقص ومروحة وكمامات".. 10 مشاهد في أسبوع الدراسة الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت مدارس مصر في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2020/2021، عدة مشاهد في مختلف المحافظات.

وجاءت أبرز المشاهد كالتالي:

- ارتداء الكمامات

حرص طلاب المدارس والمعلمين في مختلف أنحاء الجمهورية منذ أول أيام الدراسة على ارتداء الكمامات والفيس شيلد للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مع الالتزام باستخدام المطهرات والتباعد الاجتماعي.

- تقليل الكثافة الطلابية

تمكنت الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لاستكمال الدراسة في عهد كورونا من حل مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول المدرسية، لأنها تعتمد على حضور الطلاب أيام محددة من الأسبوع، ما أدى إلى توزيع الطلاب بشكل يسمح بتنفيذ التباعد الاجتماعي اللازم للوقاية من أي عدوى.

وطبقت وزارة التربية والتعليم نظام التعليم المدمج بين النظام التقليدي الذي يعتمد على الحضور للمدارس والتعليم وجهًا لوجه، ونظام التعليم الإلكتروني عن بعد من خلال إتاحة قنوات تعليمية على التليفزيون ومنصات إلكترونية وقنوات على اليوتيوب.

- القنوات التعليمية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق أول قناة تعليمية باسم "مدرستنا"، لتغطية الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الإعدادية على تردد 12303 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500‪.

وأوضح شوقي أنه يبدأ بث قناة موازية لمقررات الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي والمرحلة الثانوية يوم 15 نوفمبر وقناة ثالثة للتعليم الفني في منتصف نوفمبر 2020.

- توزيع التابلت

وزّعت المدارس الثانوية في مختلف أنحاء الجمهورية أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي المطبق عليهم نظام التقويم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ والتقويم من خلال أداء الامتحان والمذاكرة بشكل إلكتروني.

واعتمدت وزارة التعليم هذا العام لأول مرة على التابلت الذي يحتوي على الكتب الإلكترونية بصيغة pdf وتطبيقات تعليمية بشكل كلي بدلًا من طباعة الكتب.

- إصابات كورونا

ظهرت عدد من الحالات المصابة بكورونا بين طلاب المدارس والمعلمين في بعض المحافظات، بعد أسبوع واحد من انطلاق العام الدراسي الجديد، ما آثار حالة من الذعر بين أولياء الأمور.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورًا للمديريات التعليمية بشأن القواعد المنظمة لغلق المنشآت التعليمية كإجراء وقائي للتعامل مع فيروس كورونا.

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- تكدس أولياء الأمور

لوحظ خلال الأيام الأولى من بدء الدراسة تكدس عدد من أولياء الأمور في محيط المدارس بعدد من المحافظات، ما اضطر وزارة التربية والتعليم لوضع ضوابط لتواجد أولياء أمور الطلاب خلال اليوم الدراسي، للحفاظ على الصحة العامة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تخصيص مواعيد وأماكن محددة لاستقبال أولياء الأمور لتلقي طلباتهم واستفساراتهم، وتكليف مديري المدارس بإعداد ملصقات توعية توضع بمكان ظاهر على الأبواب الخارجية للمدرسة بشأن الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الأمراض المعدية والتي من بينها الحد من التجمعات.

- الرقص

عرض طلاب إحدى المدارس الثانوية في محافظة البحيرة بعرض فيديو رقص للراقصة البرازيلية لورديانا على السبورة الذكية فى أحد فصول المدرسة.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إيقاف مديرة مدرسة والمشرف العام بالمدرسة عن العمل لمدة 3 شهور أو لحين انتهاء التحقيقات لاهمالهما وتقصيرهما فى أداء عملهما وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية مع تطبيق لائحة الانضباط الطلابى على الطلاب المخالفين.

- إجبار على ارتداء الحجاب

اشتكت ولية أمر طالبة بالصف الأول الإعدادي في مدرسة بلبيس الرسمية للغات في محافظة الشرقية من تعمد وكيلة مدرسة ابنتها، فرض الحجاب على ابنتها، وإجبارها عليه، الأمر الذي آثار حفيظة المجلس القومي لحقوق المرأة وتقدم بشكوى رسمية لوزير التربية والتعليم.

وأمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مكونة من أعضاء بمديرية التربية والتعليم، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة إذا ثبت أن تلك الواقعة حدثت بالفعل.

- حذاء طالب القليوبية

أجبرت مدرسة طيبة الدولية لغات في القليوبية الطلاب على تغيير لون الحذاء لدخول اللون الأبيض في اللون الأسود المقرر ضمن الحزاء المدرسي.

وأرسل طه عجلان، مدير مديرية التعليم في القليوبية، لجنة للمدرسة للتحقيق فى الأمر، والحديث مع مديرة المدرسة على تيسير الأمور للطلاب تسهيلا لهم؛ نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها الآسر المصرية بعدجائحة كورونا.

- تحسين أحوال المعلمين

أعلن وزير التربية والتعليم ملامح مشروع قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين الذي وافقت عليه الحكومة ومن المقرر مناقشته في الدورة البرلمانية القادمة.

والزيادات المقترحة بحسب مشروع القانون هي زيادة بدل المعلم نسبة 50% من قيمة هذا البدل في 30 يونيو الماضي، وزيادة حافز الأداء الشهري 50% من قيمة هذا الحافز في 30 يونيو الماضي، وزيادة مكافأة الامتحانات بنسبة 25% من قيمة المكافاة المقررة في 30 يونيو الماضي، وحافز إدارة مدرسية شهري 250 أو 150 جنيهًا للمدير والوكيل، ويتراوح متوسط الزيادات الشهرية للمعلم من 325 إلى 475 جنيهًا بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

- سقوط مروحه على طالب

سقطت مروحة من سقف أحد فصول مدرسة الإعدادية الحديثة بالفيوم على رأس الطالب محمد محمود مصطفى عزازي، الطالب بالصف الثالث الإعدادي مما تسبب في إصابته بجرح قطعي بالرأس وقامت أسرة التلميذ بتحرير محضر بقسم ثان الفيوم برقم 10741 قسم ثان الفيوم، وأحيلت الواقعة للنيابة التي تولت التحقيق.