مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 09ر28 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 57ر28335 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 90ر11 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 39ر3465 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 28ر42 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 28ر11548 نقطة.