الصحة العالمية تحذر من "أشهر صعبة جدا" في النصف الشمالي من الكرة الأرضية 

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كوفيد-19، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا مطردا في أعداد الإصابات.



وصرح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبيريسوس، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو أن "الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة جدا وبعض الدول في مسار خطير".



وأضاف أن "الكثير من الدول تشهد تزايدا مطردا في إصابات كوفيد-19 ويؤدي ذلك الآن إلى إشراف وحدات العناية المركزة على بلوغ طاقة استيعابها القصوى أو بلغتها بالفعل مع أننا ما زلنا في أكتوبر".

ويثير تطور وباء كوفيد-19 حاليا "قلقا بالغا" في 23 بلدا في الاتحاد الأوروبي وكذلك في المملكة المتحدة، وفقا لأحدث تقييم أجرته وكالة الصحة الأوروبية المسؤولة عن الأمراض نشر الجمعة.

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وتندرج كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء فنلندا وقبرص وإستونيا واليونان في هذه الفئة، بعدما كانت سبع دول قبل شهر وفقا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1,139,406 شخصا على الأقل في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الجمعة استنادا إلى مصادر رسمية.