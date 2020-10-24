فيديو عبد الله آيت شريف
عبرت أساتذة من أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الرباط سلا القنيطرة، عن إدانتهم لامتناع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بالعاصمة عن تعيينهم، بما يضمن استقرارهم المهني والإجتماعي.
وأكد الأساتذة الذين نظمو وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للوزارة بالرباط، أنهم يعانون من استمرار تحملهم للتكليفات في مناصب لمدة 5 سنوات، ليقذف بهم في كل مرة في مؤسسة مختلفة.
وقال الأساتذة المتضررون، إن استمرار خضوعهم لهذه التكليفات يسهم في تكريس الهشاشة لدى الأساتذة، معتبرين أن بعض هه التكليفات تستخدم كوسيلة عقاب لبعض الأساتذة الراغبين في الإنتقال.
كانت هذه تفاصيل خبر أساتذة متعاقدون يحتجون على استمرار خضوعهم للتكليفات بدل تعيينهم وضمان استقرارهم- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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